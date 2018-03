«Movable house» Ein bewegtes Haus

Das movable house ist nicht für einen bestimmten Standort entwickelt, sondern soll an verschiedenen Orten umsetzbar sein. Voraussetzung dafür ist ein schneller Aufbau sowie ein leichter und effizienter Transport der Gebäudeteile. Ob auf der grünen Wiese, als Nachverdichtung im Stadtgebiet oder parasitär auf einem Gebäude: die vorgefertigten Segmente können an vielen unterschiedlichen Orten zusammengesetzt werden. Aus diesem Grund erfuhren die Architektinnen den ersten Standort vom Bauherrn erst während der Planungsphase.

© Rahbaran Hürzeler Architekten

Auch der Grundriss ist im übertragenen Sinne in Bewegung. Die vier Haupträume gliedern sich um einen kreisrunden Bewegungs- und Aufenthaltsraum und gehen fliessend ineinander über. So entsteht auf kleinster Fläche flexibler und transparenter Wohnraum für eine vierköpfige Familie.

Im Pilotprojekt werden statische und bauphysikalische Grenzen ausgelotet und neue Material-Kombinationen eingesetzt. Die Tragstruktur des Gebäudes besteht nur aus vier begehbaren Holzschränken welche die auskragenden Dachelemente aus vorgespanntem Beton tragen. Das Verhalten des Gebäudes wird ein Jahr lang mit Sensoren überwacht und die daraus gewonnenen Erkenntnisse zur Optimierung von Nachfolgeprojekten genutzt. Bis hin zur Speichermasse bleibt das Gebäude in Veränderung: Die im Boden eingegossenen Salz- und Wachselemente wirken als Energiespeicher. Diese Energie wird als Wärme langsam an die Wohnräume abgegeben – Alles bleibt in Bewegung. Ab Juni erfahren wir mehr, denn dann soll der erste Prototyp des movable house in Riehen fertiggestellt sein.