Movie Camp Woche in Münchenstein: Jetzt greifen die Jungen zur Kamera

Auf dem Walzwerk-Areal in Münchenstein treffen sich 85 Filminteressierte im Alter zwischen 8 und 18 Jahren und realisieren in einer Woche ihre Kurzfilmprojekte. Ein 35-köpfiges Team begleitet die Jungregisseure durch das straffe Programm. Am Montag werden Theorie und Praxis des Filmemachens vermittelt, sodass die Camper am Dienstag ihre Drehbücher schreiben können. Dabei hat Jeder die Möglichkeit, eine Geschichte vorzutragen und im Team weiterzuentwickeln.

Am Mittwoch stehen die Dreharbeiten auf dem Programm und am Donnerstag und Freitag der Schnitt, die Vertonung und das Mastering. Am letzten Camptag finden eine Reihe von Wahlkursen statt, welche den Teilnehmer_innen einen zusätzlichen Einblick in die Arbeit der Filmeschaffenden ermöglichen. Jimmy Hock unterrichtet einen Stuntkurs; Alex Lampart bietet erneut ihren Makeup-Kurs an. Jessica Matzig führt interessierte Camper in die Schauspielkunst ein und David Hohl gibt eine Einleitung in die Welt des Komponisten.

Pro Camp erfolgreich gestartet!

Zum zweiten Mal gibt es auch das Pro-Camp. Für diesen Kurs hat Regisseur Timo von Gunten ein Drehbuch geschrieben und leitet die 8 Teilnehmer und Teilnehmerinnen druch die Woche. Zudem kommen die Pro-Camper in den Genuss einer Einführung in ihre Jobs durch Profis des Schweizer Filmgeschäfts. Vor Ort sind: Felix von Muralt (Kameramann), Sabine Winkler (Ausstattung & Kostüme), Michelle Dankner-Müller (Make-up & Hair), Jacques Kieffer (Ton), Cyrill Gerber (Produktion), Roger Somm (Grading) und Oscar van Hoogevest (Sound Design & Mix).

Premiere im Kino Küchlin

Am Samstag, den 31. März 2018, findet um 11 Uhr die Movie Camp-Schlussveranstaltung im Kino Pathé Küchlin in Basel statt. An der öffentlichen Veranstaltung werden alle gedrehten Filme gezeigt. Zudem gibt’s einen Camp Rückblick und Popcorn. Der Eintritt ist frei - ein Besuch dürfte sich also lohnen.