Münchenstein: Gemeinde-Mitarbeitende radeln Moskau retour

Im Juni 2018 galt es für sieben 4er-Teams der Gemeinde Münchenstein, möglichst oft für den Arbeitsweg das Velo zu nehmen und so Kilometer für das eigene Team, respektive für das Programm Bike to work, zu sammeln.

Mit dem Einsatz leisteten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht nur etwas für die eigene Fitness, sondern setzten auch ein Zeichen für nachhaltige Mobilität: Die kollektiv gefahrenen über 5‘500 Kilometer hätten mit einem durchschnittlichen Automobil rund 800 Kilo CO2 produziert. Die Strecke entspricht ungefähr dem Weg von Münchenstein in die russische Hauptstadt Moskau und wieder zurück. Die Mitarbeitenden der Gemeindeverwaltung nutzten für fast 90 % der Arbeitstage ihr Velo.



Bike to work ist eine schweizweite Aktion vom Verband Pro Velo Schweiz zur Gesundheitsförderung in Unternehmen. Alljährlich treten im Mai und Juni Pendlerinnen und Pendler in die Pedale und setzen das Velo auf ihrem Arbeitsweg ein. Pro Velo Schweiz setzt sich für die Interessen der Velofahrenden ein mit dem Ziel, das Velo als umweltfreundliches, energiesparendes und gesundes Verkehrsmittel zu fördern.



Nahmen im Startjahr der Aktion im Jahr 2005 schweizweit noch 20 Betriebe teil, waren es bei der aktuellen Auflage 2018 bereits 2‘114 Betriebe, die über 17‘000 Teams mit rund 65‘000 Teilnehmenden stellten und weit über 15 Millionen Kilometer zurücklegten.