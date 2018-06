Muni-Taufe auf dem Barfi (mit Video)

In der Theodorskirche begann vor über 500 Jahren Pfarrer Johann Ulrich Surgant eine Aufzeichnung, die heute einen einzigarten Einblick in die Kleinbasler Geschichte gibt. Die Originale liegen in London, jetzt kehren orginialgetreue Kopien dauerhaft nach Basel zurück. Nächste Woche eröffnet eine dazugehörige Ausstellung.