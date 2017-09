Museen-Streit und Verkehrsbetriebe: High Noon im Basler Parlament

Kurz nach zehn Uhr schritt der Grosse Rat zur Tat. Der Präsident der Geschäftsprüfungskommission (GPK) Tobit Schäfer ergriff das Wort. Heute Morgen muss das Basler Parlament die Arbeit der Regierung und der Verwaltung absegnen. Die Instrumente dazu sind die Verabschiedung des Berichts der Regierung und desjenigen der Geschäftsprüfungskommission. Zu Beginn seiner Rede stellt Grossrat Schäfer (SP) klar, dass in Basel «gute Arbeit» geleistet werde. Dass man nicht vergessen dürfe, dass Kanton und Regierung in guter Verfassung seien.

Auf den Kriegspfad begibt sich der Kommissionspräsident mit der Empfehlung, dass das Parlament keine Entscheide mehr zu den Museen treffen solle, solange nicht eine Museumsstrategie vorliege. Bei den fünf staatlichen Institutionen brauche es eine «klare und schonungslose Bestandesaufnahme», bevor mehr Geld gesprochen werden könne. Die Fraktionssprecher stimmen in diesem Punkt Schäfer zu. Die Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann stellt in ihrer Stellungnahme eine solche Strategie in Aussicht. Von der FDP wird zudem beanstandet, dass beim Neubau des Kunstmuseums noch immer keine Bauabrechnung vorliege, so dass es zu früh sei, ein allfälliges Betriebsdefizit zu decken.

Einzig das Grüne Bündnis erachtet einen Beschlussstreik bei den Museumsentscheiden als kritisch. Das erzeuge «Unsicherheit», sagt Parlamentarierin Barbara Wegmann. Kurz nach elf Uhr haben alle Fraktionen ein Eintreten auf die Debatte verabschiedet und stimmen den Empfehlungen der GPK zu. Jetzt beginnt die Detailberatung.