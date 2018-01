Museumsnacht Basel mit über 100'000 Eintritten

Die an der 18. Museumsnacht von 18 Uhr bis 1 Uhr geöffneten Ausstellungen zählten 100‘513 Eintritte. Dazu kamen rund 16‘000 Eintritte in weitere beteiligte Kulturinstitutionen, wie das Präsidialdepartement des Kantons Basel-Stadt in der Nacht auf Samstag mitteilte. Ein solcher Besucherandrang sei zuletzt 2014 verzeichnet worden.

Besonders beliebt in diesem Jahr waren laut Mitteilung die Möglichkeiten, sich mit der Institution Museum vertraut zu machen. Dazu zählten etwa der Blick hinter die Kulissen, die Beobachtung von Mitarbeitenden bei ihrer Arbeit und das Gespräch mit Kuratorinnen und Direktoren. Zum vierten Mal wurden mit einem besonderen Angebot auch Menschen mit Migrationshintergrund, von Armut Betroffene sowie Geflüchtete angesprochen.

Die nächste Museumsnacht Basel ist für den 18. Januar 2019 geplant. Die Museen und Organisatoren beginnen im Sommer mit der Konzeption.