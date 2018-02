Muss sich der FCB Sorgen machen? Wissenschaftliche Studien sehen Gefahr in Kopfbällen

In den USA wurde auf Klage von Müttern das Kopfballspiel im Fussball für Kinder bis elf Jahre vor einigen Jahren verboten. Die Angst vor Gehirnerschütterungen bei sich noch entwickelnden Kinderhirnen, war der Antrieb der Mütter. Sie waren aufgeschreckt durch Fälle von Hirnerkrankungen von Sportlern, verursacht offenbar durch Gehirnerschütterungen bei der Ausübung des Sports. Wird dieses Verbot auch nach Europa kommen?

Kopfbälle schaden der Gesundheit

Ein Verfechter des Kopfballverbots ist Werner Bartens von der Wissensredaktion der Sueddeutschen Zeitung. Er ist der Meinung, dass Kopfbälle, wenn man sie biomechanisch und medizinisch untersucht eine extrem schädliche Sache sind. Denn die Zusammenstösse mit den Köpfen in Kopfballduellen seien bedrohlich für die Gesundheit. Er argumentiert, dass sich in der Medizin im Bereich der Gehirnerschütterungen ein neues Bewusstsein eingestellt hat, dass Gehirnerschütterungen nicht nur kurzfristige Folgen für das Gehirn haben können. Denn der geschädigte Hirnbereich nach einer Erschütterung regeneriert sich nie wieder vollständig.

Und auch die University of Stirling in Schottland hat zumindest die kurzfristigen Auswirkungen in einer Studie untersucht. Die Forscher liessen Fussballspieler 20 Kopfbälle durchführen und testeten unmittelbar danach ihre Gehirnfunktionen. Im Gedächtnistest zeigten die Spieler demnach eine um 41 bis 67 Prozent reduzierte Leistung. Der Effekt sei temporär gewesen und habe sich nach 24 Stunden normalisiert. Dennoch sind sich die Forscher sicher, dass es Langzeitfolgen gibt.

Sensibilisierung im Bereich der Kopfbälle

Dem steht Oliver Faude, Sportwissenschaftler an der Universität Basel skeptisch gegenüber: «Im Fussball gibt es keine verlässlichen Studien, die auf eine Kausalität zwischen Kopfballspiel und späteren Auswirkungen auf Hirnfunktionen und Strukturen hinweisen». Der Sportwissenschaftler führte zwei grossangelegte Projekte durch und ging der Frage nach: «Wie häufig verletzen sich Kinder im Fussball?» Das erste Projekt lief über zwei Jahre in der Schweiz und in Tschechien mit 6000 Kindern. Danach gab es ein Präventionsprogramm über ein Jahr in vier Länder mit 4000 Kinder. Aus den erhobenen Daten konnte analysiert werden, dass es für den Kopf der Kinder vor allem gefährlich ist, wenn sie mit anderen Kindern zusammenstossen. In sehr seltenen Fällen und bei heftigen Zusammenstössen kann das auch zu Hirnblutungen führen. Der Kopfball an sich ist also nicht so gefährlich, sondern der Kontakt mit dem Gegner.

Der FC Basel ist sich der Problematik bewusst

Auch beim FC Basel wird diese Frage beim Nachwuchsfussball thematisiert. Und man ist sich der Problematik der Kopfbälle durchaus bewusst, wie es auf Anfrage von barfi.ch heisst. In der Trainingsgestaltung wird daher bewusst darauf Rücksicht genommen. Man fängt nicht zu früh mit dem Kopfball-Training an und bei den jüngeren Nachwuchsteams arbeitet im Bereich des Kopfball-Trainings teilweise mit weicheren Bällen.

Dieses Vorgehen unterstützt auch Dr. Oliver Faude der selbst Jugendtrainer in einem Fussballverein ist. Er ist der Meinung, dass das Kopfballspiel bei Kindern nicht verboten werden sollte. Allerdings sollte es seiner Meinung nach bei den kleinen Kickern auch nicht forciert werden. Um im späteren Jugendalter aber gut auf Kopfbälle vorbereitet zu sein, ist es wichtig, die richtige Technik frühzeitig zu erlernen. Bei der ersten Mannschaft des FC Basels und den älteren Nachwuchsteams gibt es spezifischere Kopfball-Trainings, in Verbindung mit den Flanken- und Standard-Übungen.

Gehirnerschütterungen lassen sich kaum vermeiden

Bei schon erwachsenen Fussballern ist der Kopfball als solches nur in seltenen Fällen Ursache einer Gehirnerschütterung. Weit häufiger ist es der direkte Körperkontakt mit dem Gegenspieler, Zusammenprälle, Kopf-Schulter, Kopf-Kopf, Kopf-Knie oder Kopf-Boden. Ob der Spieler dann einen Kopfball macht oder nicht, ist dann nebensächlich.

Doch einen grossen Unterschied macht die Geschwindigkeit des Kopfballes aus. Ein Ball der mit hoher Geschwindigkeit wieder in die Gegenrichtung geköpft wird, beispielsweise nach einem Abstoss, ist schlimmer als kurze Kopfbälle, die nicht so schnell sind.

Ob mit oder ohne Köpfler, ganz vermeiden lassen sich Gehirnerschütterungen im Fussball kaum. Darum sei das Wichtigste, meint Oliver Faude, dass nach einem Zusammenprall und einer eventuellen Gehirnerschütterung eine präzise Diagnosestellung erfolgt, um entsprechende Therapien einleiten zu können und die Spielerinnen und Spieler mit erhöhtem Risiko für einen längeren Verlauf frühzeitig zu identifizieren.

Eine wichtige Rolle zum Schutz des Spielers trägt auch der internationale Fussballverband FIFA bei, der mittels Regelbuch schwerwiegende Kopfverletzungen präventiv verhindern möchte. Denn absichtliche Ellenbogenschläge bei Kopfballduellen sollten laut aktuellem Regelbuch der FIFA von den Schiedsrichtern konsequent mit einer roten Karte bestraft werden. Umgesetzt wird diese Regel jedoch allzu selten.

Und bis das Risiko des Kopfballspiels wissenschaftlich in Zahlen gefasst werden kann, muss vermutlich auf den gesunden Menschenverstand zurückgegriffen werden.

