Mutmasslich überregional tätige Einbrechergruppe in Lörrach gefasst

Am späten Freitagabend wurde in der Bergstrasse in Lörrach (DE) ein schadensträchtiger Einbruch in ein Haus verübt. Die Bewohnerin kam um 23 Uhr nach Hause, stellte den Einbruch fest und verständigte umgehend die Polizei. Bei deren Eintreffen am Tatort waren die Täter bereits verschwunden. Parallel zu den Ermittlungen wurde die Umgebung des Tatortes bestreift. Hierbei fiel einer Streife ein Auto mit auswärtigem Kennzeichen auf, in dem drei Personen sassen. Die Beamten stoppen das Auto und überprüften es samt den Insassen.

Bei ihnen handelte es sich um drei Männer, die auffällig nervös waren und angeblich kein Deutsch konnten. Gegen den Fahrer bestand eine aktuelle Ausschreibung einer Schweizer Behörde mit dem Verbot der Einreise. Mit Unterstützung des Zolls wurden die Männer durchsucht und das Auto genau unter die Lupe genommen. Hierbei fanden die Beamten Gegenstände, die vermutlich bei Einbrüchen verwendet wurden. Darunter auch Werkzeug, das zum Teil versteckt war.

Ausserdem fand man eine größere Menge Münzen in Schweizer Währung und anderes mehr. Die aufgefundenen Sachen begründeten den konkreten Verdacht, dass das Trio mit dem Einbruch in der Bergstrasse zu tun hatte und es sich um eine überregional agierende Einbrechergruppe handelt. Die drei Männer - albanische Staatsangehörige im Alter zwischen 30 und 36 Jahren - wurden festgenommen und das Auto und die aufgefunden Beweismittel sichergestellt. Es ist zu vermuten, dass das Trio noch weitere Einbrüche im grenznahen Gebiet verübt hat. Die Ermittlungen dauern an.