Muttenz: Aufrichte für neues Fachhochschulgebäude

Der rund 300 Mio. Franken teure Neubau ist ein weiterer infrastruktureller Meilenstein für den Kanton Basel-Landschaft und die FHNW. Er bietet Platz für 3700 Studierende und 680 Mitarbeitende.

Fünf Hochschulen (Architektur, Bau und Geomatik, Life Sciences, Pädagogik und Soziale Arbeit) werden in Muttenz an einem Standort zusammengeführt und in einem würfelförmigen Neubau mit einem Volumen von rund 360‘000 m3 vereint. Im Inneren befinden sich Schul-, Labor- und Büroräume sowie Werkstätten, Retail- und Gastroflächen und Sporteinrichtungen. Das Atrium ist ab dem 4. OG durch einen zentralen, neungeschossigen Mittelreiter in zwei gebäudehohe Lichthöfe geteilt. Den Abschluss bildet das 12. Obergeschoss mit Seminarräumen, Dachterrasse und Cafeteria. Im 13. Obergeschoss befindet sich das Technikgeschoss.