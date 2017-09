Muttenz: Grenzacherbrücke wegen Einsatzübung am 20. September gesperrt

Aufgrund einer grossangelegten Einsatzübung des Kantonalen Krisenstabes des Kantons Basel-Landschaft (KKS) in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS) und der SBB muss die Grenzacherstrasse respektive die Grenzacherbrücke in Richtung Hardwald am 20. September 2017 für den Verkehr gesperrt werden. Beim Szenario der Einsatzübung handelt es sich um ein Ereignis, in den ein Güterzugtransport mit chemischen Stoffen verwickelt ist. Es kann zu Lärmemissionen oder auch zu sichtbaren Rauchemissionen kommen.