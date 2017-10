Muttenz: Personenwagen erfasst Fussgängerin auf Fussgängerstreifen

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr ein 70-jähriger Personenwagenlenke auf der Prattelerstrasse in Richtung Basel.

Im Bereich des Warteckkreisels wollte der Mann in den Kreisverkehr einbiegen. Beim Annähern an den Kreisverkehr übersah er eine 55-jährige Fussgängerin, welche den Fussgängerstreifen von rechts nach links überqueren wollte. In der Folge kam es zu einer frontalen Kollision zwischen dem Personenwagen und der Fussgängerin. Die Frau zog sich beim Unfall erhebliche Verletzungen zu und musste durch die Sanität in ein Spital eingeliefert werden.