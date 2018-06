Muttenz: Plötzlich leben Koi-Fische im Holderstüdelipark

Ein Reiher steht wachsam neben dem sonst so ruhigen Teichli im Muttenzer Holderstüdelipark. Hier gibt es ansonsten nicht viel für den Vogel, er ist ein seltener Gast. Seine Besucherfrequenz hat sich in den letzten Wochen jedoch massiv erhöht, denn der Teich ist attraktiv geworden. Grosse Mahlzeiten schwimmen jetzt darin – für seinen Schnabel wahrscheinlich zu gross.

Rote, braune und weisse Koi-Fische drehen ihre Runden, schnappen an der Oberfläche nach Essbarem. Ein Geschenk der Gemeinde an die Einwohner und den Reiher? Nein, dort hat man keine Ahnung woher die japanischen Tiere sind: «Wie lange diese Koi-Fische bereits dort leben ist uns nicht genau bekannt, aber es sind vermutlich schon mehrere Wochen», sagt Bauverwalter Christoph Heitz gegenüber barfi.ch. Ein Unbekannter muss die potentiell wertvolle Tierart in das Gewässer gebracht haben.

Es sei auch nicht das erste Mal, dass dort Wasserbewohner ausgesetzt werden, es passiere sogar relativ häufig. In der Vergangenheit konnten die Muttenzer bereits Goldfische im Gewässer vorfinden. Wo diese nun sind, und ob sie überhaupt noch leben, weiss niemand. «Wir sorgen nicht für die Tiere, die dort ausgesetzt werden», so Heitz. «Leider ist es wahrscheinlich, wie bei vielen Haustieren, welche die Leute irgendwann nicht mehr wollen. Fische werden in nahen Gewässern ausgesetzt, zum Beispiel im Allschwiler Weiher oder eben im Holderstüdelipark.»

Im trüben Gewässer lassen sich die neuen Fische leider nur schwer fotografieren. Aber sie sind da!

Wie es mit den Koi weitergehen wird, ist unklar. Einheimisch sind sie bei uns ja bekanntlich nicht. Kois gehören zur Familie der Karpfenfische und verschlingen grundsätzlich alles, was sie in einem Happen verspeisen können. Ob es gut oder schlecht für sie ist, wissen sie nicht. Wie lange die grossen Tiere im Holderstüdeli-Teich überleben werden, wird sich zeigen. Und auch welcher Fisch als nächstes plötzlich in Muttenz auftauchen wird.