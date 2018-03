Muttenz: Zwei mutmassliche Einbrecher nach Einbruchsversuch festgenommen

Am Donnerstag, 22. März 2018, um 11.04 Uhr, meldete ein aufmerksamer Bewohner der Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft, dass soeben zwei Männer versucht haben, bei einem Mehrfamilienhaus an der Prattelerstrasse in Muttenz die Eingangstüre aufzubrechen. Die sofort angerückten Polizeipatrouillen konnten in der Folge mit Unterstützung eines Polizeihundes in der Nähe der Tramhaltestrasse Rothausstrasse in Muttenz zwei Personen anhalten und festnehmen. Bei den angehaltenen Personen handelt es sich um einen 56-jährigen Libyer und einen 19-jährigen Marokkaner.

Zurzeit wird geprüft, ob die zwei Männer für weitere Einbrüche in Frage kommen.