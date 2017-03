Nach 30 Jahren geht Dominik Wunderlin vom Museum der Kulturen Basel in Pension

Nach über 30 Jahren Tätigkeit und rund 50 Ausstellungen verlässt Dominik Wunderlin das Haus. Praktisch am ersten Tag im Museum – damals hiess es noch Museum für Völkerkunde und Schweizerisches Museum für Volkskunde – musste sich Dominik Wunderlin mit «Preziosen der Handwerkskunst» der Sammlung Luigi Nessi befassen. 24 Jahre später, im Jahr 2002, realisierte er eine Ausstellung unter diesem Titel. Sie wurde eine seiner schönsten.

Die Ausstellung – die zuerst in Mailand gezeigt wurde – steht exemplarisch für die Arbeit des langjährigen Kurators und Leiters der Abteilung Europa: Zum einen war diese dominiert durch Ausstellungen. Zum anderen zeugten die in der Ausstellung verarbeiteten 40 Themen von seinem über die Jahre angeeigneten grossen Wissen, das er vielfältigst umsetzte. Drittens reflektierten die Preziosen die Begeisterung von Dominik Wunderlin für «seine» Objekte. Doch vor allem anderen kamen für Dominik Wunderlin die Dienstleistungen und die Kontaktpflege mit anderen Museen, Institutionen oder Privatpersonen. Von seiner Studentenzeit an bis heute war er in der Welt der Museen der Region und darüber hinaus überaus aktiv und als Volkskundler immer wieder gefragt.

«An meiner Tätigkeit als Kurator liebte ich die Vielfältigkeit», resümiert Dominik Wunderlin. Er habe sich mit Themen beschäftigen dürfen, an die er sonst vielleicht nie gedacht hätte. Ans Herz wuchsen ihm Bräuche, Kinderbücher und Masken. Er schätzte es sehr, dass er sein Wissen durch viele Reisen anreichern durfte. In seine Arbeit flossen aber auch private Interessen. So kam 2012 die viel beachtete Ausstellung «Pilgern» zustande.

