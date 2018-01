Nach 38 Jahren hat Pinguin-Wirt und Fümoar-Gründer Mario Nanni genug

Das Restaurant gleicht einem Museum. Hunderte Bierkrüge hängen an der Decke oder sind in Vitrinen ausgestellt. Hier kommen alle noch so verwöhnten Liebhaber von Gerstensaft und Bierenthusiasten auf ihre Kosten. Oder den Geschmack. Denn mit auch Biertverweigerern kennt sich Mario Nanni aus. «Den meisten behagt der bittere Geschmack nicht» sagt er und zieht ein belgisches Pfirsich-Bier unter der Theke aus dem Kühlschrank hervor. Das sei sein Tipp für alle Bierhasser. Ein Bier, leicht süss im Geschmack habe bisher noch jeden überzeugt. Er selber bevorzugt ebenfalls süssliche Biere.

Restaurant Pinguin Zem Bier-Huus, wo der Himmel nicht voller Geigen hängt.

Nach 38 Jahren im Pinguin, davon 28 Jahre als Bierspezialitäten-Lokal, denkt der 68-Jährige aber nun langsam ans Aufhören. Mit dem Problem der richtigen Nachfolge hat jedoch sogar er zu kämpfen. Viele hätten Interesse, aber es fehle ihnen an Geld. Einen grossen Traum will er ohnehin jetzt noch unbedingt verwirklichen. Ein Biermuseum für seine Sammlung von mittlerweile über 6000 Objekten. Diese würde er gratis einer zu gründenden Stiftung schenken. Das Beispiel des Basler Sportmuseums, welches keine Bundesmittel mehr bekommen soll, stimmt ihn jedoch traurig: «Für alles und jeden haben Bund und Kanton Geld, aber für ein Kulturgut, wie den Sport fehlt es».

Der Erfinder des «Fümoar»

Stadtbekannt wurde Wirte-Legende Mario Nanni endgültig als Präsident des 2010 Vereins «Fümoar» der zur Milderung der wirtschaftlichen Folgen des teilweisen Rauchverbots in Basler Restaurants gegründet wurde. Nur Gäste, die Passivmitglieder des Vereins waren und einen Ausweis vorweisen konnten, durften in den gegen 180 Fümoar-Restaurants bedient werden. Im vierten Vereinsjahr waren 196'300 Mitglieder registriert. Dafür war das Rauchen in den zu privaten Lokalen umgeschriebenen Beizen erlaubt. Nach zahlreichen politischen und juristischen Niederlagen sah sich der grösste Basler Verein aller Zeiten 2015 gezwungen aufzugeben. Eine bittere Niederlage, bei fast 200'000 aktiven Sympathisanten.

Wirt Nanni hat viele Sprüche auf Lager: Einige hängen auch an der Bar.

Ob es Mario Nanni gelingen seinen Traum für ein Basler Biermuseum umzusetzen, bleibt abzuwarten. Bei der Brauerei Feldschlösschen in Rheinfelden stünde zum Beispiel das alte Braumeisterhaus leer. Im schlimmsten Fall werde er seine Sammlung an eines der bereits bestehenden Biermuseen der Schweiz schenken. Noch sind seine Träume Schäume. Allerdings edelster Art.