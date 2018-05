Nach Fussballmatch: Verletzter Mann aufgefunden

Am kommenden Samstag ist es so weit. Nach dem Ende der Qualifikationsphase der Nationalliga B beginnt die Saison quasi noch einmal von neuem. Dabei kämpft der überlegene NLB-Meister RTV 1879 Basel im Rahmen der Aufstiegs-Playoffs um den direkten Wiederaufstieg in die Nationalliga A - dies ziemlich genau ein Jahr nach dem bitteren Abstieg vor Jahresfrist.