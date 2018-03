Nach Massenstau auf der A2: Wie funktioniert die Rettungsgasse?

Am Mittwoch der vergangenen Woche überschlug sich ein Lastwagen auf der A2 bei Basel. In der Folge bildete sich Stau. Was im Normalfall einfach nervenauftreibend ist, kann für die Verunfallten lebensgefährlich werden. Damit Feuerwehr, Sanität und Polizei in solchen Fällen sofort an den Unfallort gelangen können, sollten die Verkehrsteilnehmer Rettungsgassen bilden. Oft sind sich Autofahrerinnen und -fahrer dessen jedoch nicht bewusst. In der Schweiz ist dies gesetzlich gar nicht geregelt.