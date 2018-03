Nach Sparbefehl: Finanzministerin Eva Herzog ist sauer

Sparen trotz Überschüssen. Das Parlament deckelte die Ausgaben im Budget 2019. Damit wollte der grosse Rat verhindern, dass die Ausgaben 2,736 Milliarden Franken überschreiten. Das wollten die Grünliberalen so. Die Regierung reagierte verschnupft und schrieb dem Parlament einen Brief, um zu begründen, warum dieses Vorgehen nicht sinnvoll sei. Sie wies auch darauf hin, dass man schon 2015 ein Entlastungspaket mit 74 Massnahmen geschnürt habe, um 69,5 Millionen Franken zu sparen. Genutzt hatte es nichts. Eva Herzog sagt auf Anfrage von barfi.ch zum umstrittenen Brief: «Es war ein Versuch, die Problematik einer solchen Deckelung näher zu bringen. Aber es liegt in der Natur der Sache, dass es schwierig ist, jemanden zu überzeugen, wenn die Positionen bereits bezogen sind…»

Die Finanzministerin zeigt sich vom Parlament enttäuscht, schliesslich wachse die Bevölkerung und man komme 200'000 Einwohnern immer näher. Dazu sei Basel in den letzten Jahren für die Wirtschaft attraktiver geworden und es seien 20'000 Arbeitsplätze entstanden. Eva Herzog stellt klar: «Gibt man bei wachsender Bevölkerung 40 Millionen weniger aus, so ist es nicht zu vermeiden, dass Bevölkerung und Gewerbe nicht auf die gleichen staatlichen Leistungen zählen können. Dies den Betroffenen – angesichts von Überschüssen in der Staatsrechnung – zu erläutern, finde ich gelinde gesagt anspruchsvoll! Von der hauchdünnen Mehrheit im Grossen Rat, die sich für die Überweisung des Budgetpostulats ausgesprochen hat, habe ich dazu keine Antwort erhalten.»

40 Millionen weniger

Dazu gebe es Ausgaben, die die Basler Regierung nicht unter Kontrolle habe. Die Finanzministerin weist dabei etwa auf die Sozialausgaben hin: «Es ist so, dass wir auf gewisse staatliche Aufgaben keinen Einfluss haben. Es ist ein Zusammenspiel zwischen der Bevölkerungsentwicklung und gesetzlichen Vorgaben. Beispielsweise altert die Bevölkerung zunehmend, was sich im Sozial- und Gesundheitsbereich niederschlägt.» Und letztlich müsse für das Wachstum der Stadt auch die Infrastruktur stimmen: «Es gilt Wohnraum bereitzustellen und die Kapazitäten der Schulen auszubauen. Und auch hier sind Vorgaben einzuhalten, sind doch beispielsweise die Klassengrössen gesetzlich festgelegt. Nach ersten Schätzungen dürfte das Kostenwachstum für 2019, auf das wir kaum oder keinen Einfluss haben, bei etwa 40 Millionen Franken liegen. Gibt das Parlament nun vor, dass die Ausgaben nicht steigen dürfen, müssen diese 40 Millionen Franken in anderen Bereichen kompensiert werden, sprich es gilt ein Sparprogramm aufzugleisen.»

Trotz des Briefes und einer akribischen regierungsrätlichen Antwort auf das Postulat der Grünliberalen kam der Vorschlag im Parlament durch. Die Deckelung wird Auswirkungen auf den ganzen Finanzhaushalt haben. Und letztlich war das Geschrei schon bei den Entlastungsmassnahmen gross, als auch über alle Departemente hinweg gespart werden musste. Sinnvoll erscheint die Deckelung des Budgets nicht, schliesslich gibt es in der Budget-Berechnung auch technische Verschiebung. So taucht als Beispiel die Anschaffung der Flexity Trams im Budget des Kantons auf, da sich die Finanzierungsart geändert hat. Dadurch wird das Budget zwar höher, aber eigentlich ändert sich nichts. Vorher waren die Trams einfach in der Investitionsrechnung.

Deckelung des Budgets wenig sinnvoll

Eva Herzog stellt auch klar: «Hinweisen möchte ich an dieser Stelle auch darauf, dass wir steigende Beiträge in den Nationalen Finanzausgleich (NFA) einzuzahlen haben. Die Beitragshöhe richtet sich nicht nach den Staatsausgaben, sondern nach der Wirtschaftsentwicklung und die ist in Basel-Stadt – erfreulicherweise – sehr positiv.» Was Eva Herzog auch sauer aufstösst, ist dass das Parlament keine konkreten Vorschläge gemacht hat, wo man sparen solle. Sie ist sich dennoch sicher: «Es sind aber sicher alle Departemente aufgefordert, Möglichkeiten zu suchen, wie man 40 Millionen sparen könnte.»

Vielleicht ist es nicht die feine Art, wenn eine Regierung vor einer Parlamentsdebatte einen Brief schreibt. Aber am Ende wünscht man sich dann doch das Parlament hätte ihn gelesen, diesen Brief. Denn nun müssen wegen buchhalterischen Technizitäten Sparmassnahmen eingeleitet werden, die in einem wachsenden Kanton mit einem erwarteten Ertragsüberschuss von etwa 150 Millionen eigentlich wenig Sinn machen.