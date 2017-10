Nach Todesfall im Gefängnis Muttenz: Verfahren eingestellt

Eine Dritteinwirkung kann dabei ausgeschlossen werden. Ferner ist ausgeschlossen, dass das Morphin aus Medikamenten stammte, die dem Verstorbenen verordnet worden sind. Offen bleibt hingegen, wie der Häftling an das Morphin kam und ob die Einnahme der letalen Dosis ein unbeabsichtigtes Versehen war oder in suizidaler Absicht erfolgte.

Gemäss den Fachspezialisten war der Mann zu jeder Zeit hafterstehungsfähig. Die Strafuntersuchung wurde eingestellt.

Die von der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft in Zusammenarbeit mit der Polizei Basel-Landschaft geführte Strafuntersuchung zum Tod eines 27-jährigen Häftlings (Nationalität: Rumänien) im vorzeitigen Strafvollzug ist abgeschlossen. Der im Gefängnis Muttenz untergebrachte Mann wurde am Samstagabend, 21. Januar 2017, tot in seiner Zelle aufgefunden. Die von der Staatsanwaltschaft angeordnete Obduktion sowie das toxikologische Gutachten ergaben, dass der Häftling an einer Überdosis Morphin verstorben war.