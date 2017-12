Nach Weihnachten: Gratis-Abfuhr für Weihnachtsbäume und Adventskränze

Weihnachtsbäume, Tannäste sowie Adventskränze können nach den Weihnachtstagen bis Ende Januar 2018 kostenlos der Kehrichtabfuhr der Stadtreinigung des Tiefbauamtes mitgegeben werden. Sie werden in jedem Stadtquartier jeweils am entsprechenden normalen Abfuhrtag eingesammelt. Die Stadtreinigung weist darauf hin, dass die Bäume jeweils frühestens am Vorabend nach 19.00 Uhr oder am Abfuhrtag bis spätestens 07.00 Uhr gut sichtbar am Strassenrand bereitgestellt sein müssen, gleich wie der Bebbi-Sagg.

Damit die Kehrichtabfuhr die Weihnachtsbäume mitnehmen kann, dürfen diese nicht höher als zwei Meter sein, ansonsten müssen sie vor der Bereitstellung zerkleinert werden. Weihnachtsbäume und –äste, ebenso Adventskränze, sind zusammen mit dem Bebbi-Sagg bereitzustellen.

Weihnachtsbäume müssen nicht zwingend entsorgt werden. Äste können als Kälteschutz ab Januar über Pflanzenbeete, Balkonkistchen oder unter Sträuchern verteilt werden. Dies aber nur ohne Lametta und Kerzenresten. Im Frühjahr können die abgefallenen Nadeln dann als Schneckenschutz gegen Frass an Jungpflanzen ausgestreut werden.

Die Äste wiederum können – gemäss Abfuhrplan - durch den Häckseldienst zu Kompostbeilage verarbeitet oder der Grünabfuhr mitgegeben werden. Der Stamm und die Äste geben gutes Feuerholz.

Auf den langjährigen Entsorgungsservice der Stadtreinigung für Weihnachtsbäume, Tannäste und Adventskränze wird neu auch im neuen Abfuhrplan 2018, beim Grüngut auf der Rückseite, und auf den „Dankeschön…“-Plakaten der Kehrichtfahrzeuge hingewiesen.