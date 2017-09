Chaos in der Innenstadt - Basel ist verwirrt

Die neuerliche Baustelle am Steinenberg, welche heute ihren Anfang genommen hat, legt den gesamten öffentlichen Verkehr in der Innenstadt lahm. Einwohner und Pendler, die mal kurz mit dem Tram von A nach B wollen, stehen an verlassenen Haltestellen und lassen ihrem Ärger freien Lauf.