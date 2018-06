Nach den Katzen nun die Hunde: In zwei Stunden von Münchenstein nach Basel

Nachdem gestern die Katzen ins neue Heim gezogen sind, waren heute die Hunde dran. Dreissig Vierbeiner zogen in fünf bis sechs Gruppen mit je zwei bis zu sechs Hunden der Birs entlang ins neue Tierheim. Je grösser der Hund, desto kleiner die Gruppe, da man bei den grossen Hunden immer ein bisschen besser aufpassen muss. Es kommt hier auch immer auf die Hunde an, und ob sie sich untereinander gut verstehen. Beim Umzug durften diejenigen zusammenlaufen, die auch im neuen Zuhause in einer Box zusammen leben werden.

«Ganz wichtig ist die Konstellation der Hunde», sagt Jasmin Boss, Auszubildende im Tierheim an der Birs, «es muss passen und es darf keine Beissereien unter ihnen geben. Die Hunde müssen genug Abstand voneinander haben».

Wichtig ist auch, dass alle Hunde eine Halssicherung tragen. Zusätzlich zum Halsband dient diese als doppelter Schutz, falls die Tiere sich etwa vom Halsband befreien. Bei den sehr warmen Temperaturen war es dazu wichtig, dass für Hunde und Hundeführer genug zu trinken eingepackt worden war. Die Spaziergänger bekamen vom Tierheim einen kleinen Rucksäckli mit Wasser und einer praktischen, aufklappbaren Schüssel für die Vierbeiner.

Den knapp zweistündigen Spaziergang haben sowohl die Hunde als auch die Spaziergänger sichtbar genossen. «Es ist reibungslos und erfolgreich verlaufen, einfach perfekt. Keine Vorkommnisse, alle waren glücklich und die Hunde sind super gelaufen. Es war sehr ruhig, eigentlich ideal, so wie wir uns das gewünscht haben» umschreibt es Béatrice Kirn, Geschäftsleiterin der Stiftung TBB Schweiz.

Eine deutliche Verbesserung im neuen Tierheim, die auch sofort spürbar war, ist die angenehme Temperatur. Die Hunde profitieren ab sofort von gleichbleibenden 23 Grad. Somit ist es auch im Hochsommer noch angenehm kühl und die Tiere müssen nicht mehr unter der Hitze und den ständig schwankenden Temperaturen leiden. Neben den neuen, gut ausgebauten Boxen haben die Hunde nun auch Aussen-Ausläufe im Grünen, wo sie miteinander spielen können und wo mit den Tieren gearbeitet werden kann. Auch die Hundespaziergänger haben endlich einen direkten Ein- und Ausgang zur Birs.

So sehen die neuen, schicken Hunde-Boxen aus.

«Hundespaziergänger sind immer freiwillige Spaziergänger, die sich beim Tierheim gerne melden können. Erst nach einem kleinen Kurs darf der Hundeführer mit den Hunden spazieren gehen. Das Tierheim ist froh über jeden, der mit den Hunden laufen gehen kann», sagt Béatrice Kirn. Ferner sei die Möglichkeit der Aussenhaltungen im Grünen, auch für Katzen und Kleintiere, sehr wichtig. Neben Aufklärungsarbeit bietet das Tierheim auch Führungen durch das neue Gebäude. Am 1. September wird die Eröffnung gefeiert.

Endlich angekommen! Die Hunde beziehen ihr neues Quartier.

Bernard und Bianca freuen sich auf ihr neues Zuhause!

Das neue Tierheim an der Birs von innen.