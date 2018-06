Federers Auftaktpartie gegen Zverev in Stuttgart findet heute um 15 Uhr statt. Federer startet somit in die nächste Jahreszeit im Tennis-Kalender, der Rasensaison. Der Spanier, Rafael Nadal, dominierte in den letzten Wochen in der europäischen Tenniswelt, was der 36-jährige Baselbieter nun ändern könnte.

Der erste Satz gewann Zverev mit 3:6, der zweite Satz hingegen konnte Federer mit 6:4 gewonnen.