Nachfolge in der Urologischen Klinik am Kantonsspital Baselland ist geregelt

Die Urologische Klinik am KSBL wird interimistisch von Dr. Svetozar Subotic geleitet. Dr. Subotic ist seit 2013 als Leitender Arzt in der Urologischen Klinik tätig. Er war massgeblich bei der Etablierung der Roboterchirurgie am KSBL beteiligt und hat sich mit seinem Schwerpunkt der minimal invasiven Chirurgie einen Namen gemacht. Neben seiner klinischen Tätigkeit belegt er aktuell bis Ende 2018 berufsbegleitend einen Masterstudiengang in Betriebswirtschaft (EMBA in Medical Management).

Seine Weiterbildung begann Dr. Subotic am Urologischen Universitätsklinikum Mannheim unter der Leitung von Herrn Prof. Peter Alken, eine die Endo-Urologie weltweit prägende Persönlichkeit. Es folgte ein Wechsel an die Klinik von Herrn Prof. Jens Rassweiler, einem weiteren Pionier der minimal invasiven Urologie, insbesondere der Laparoskopie (Schlüssellochtechnik). Unter seiner Anleitung konnte sich Dr. Subotic unter anderem an der Weiterentwicklung chirurgischer Instrumente sowie diagnostischer Apparate eines weltweit führenden Unternehmens direkt beteiligen. Nebenberuflich ist Dr. Subotic seit vielen Jahren festes Mitglied der Tutorengruppe für die urologische Laparoskopie an der Aesculap Akademie. Im Rahmen seiner Tätigkeit als Tutor betreut er jährlich Ärzte verschiedener Ausbildungsstufen bei der Schulung in der minimal invasiven Urologie.

Herr Dr. Subotic ist mit Frau Dr. Ulrike Subotic verheiratet, die das Amt der Stv. Chefärztin der Kinderchirurgie am Universitäts-Kinderspital beider Basel unter der Leitung von Prof. Holland-Cunz bekleidet. Gemeinsam haben sie zwei Kinder im Kindergartenalter.

Nach dem Austritt von Prof. Thomas Gasser und seinem Co-Chefarzt, Dr. Patrick Maurer, wird Dr. Subotic sowohl für die Patientinnen und Patienten als auch für die Mitarbeitenden Kontinuität im Klinikbetrieb gewährleisten. Bis zur definitiven Besetzung der Chefarztstelle, entsprechend den Leitlinien des Kantonsspital Baselland, trägt Dr. Svetozar Subotic die Leitung und Gesamtverantwortung für die Urologische Klinik. Dabei unterstützt ihn ein kompetentes Ärzteteam.