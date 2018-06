Nachmittags angetrunken unterwegs: Drei Lenker unter Alkoholeinfluss

Mit dem heutigen Besuch einer Schulklasse des Gymnasiums am Münsterplatz in Basel hat das Novartis Schullabor die magische Zahl von über 100'000 Besucherinnen und Besuchern überschritten. Die 24 Schülerinnen und Schüler und ihre Lehrperson nahmen im Schullabor an einem Workshop zum Thema Biomedizin teil, wo sie unter fachlicher Anleitung Laborversuche durchführten.