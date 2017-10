Nachruf: Ruth Eidenbenz-Tschudin stirbt 96-jährig

Die Fasnacht wurde Ruth Tschudin (*1921) praktisch in die Wiege gelegt: Im Atelier von ihrem Vater, Adolf Tschudin, werden die ersten Künstlerlarven geschaffen. Zusammen mit dem Binninger Kunstmaler Paul Rudin gestaltet der "Larven-Tschudin" den fasnächtlichen Kopfschmuck, der mittlerweile zum Wahrzeichen der Basler Fasnacht geworden ist.

Der Frauen-Fasnachtsskandal

Auch das "Larve-Ruthli" möchte schon in jungen Jahren Fasnachtsluft schnuppern. Der Beitritt zur Clique "Alti Richtig" bleibt aber ihr und zwei Freundinnen wegen ihres Geschlechts verwehrt. Prompt gründen die drei ihre eigene Clique: "Die Abverheyte".

1938 sind sie das erste Mal am Morgestraich dabei. Allerdings müssen sie da noch die langen Haare unter der Larve verstecken, um nicht als Frauen erkannt zu werden. Die Sache fliegt auf und wird zum Fasnachtsskandal. Erst nach dem Krieg sind die Frauen auch offiziell an der Fasnacht dabei: "Die Abverheyte" haben Zulauf von anderen Frauen, die Fasnacht machen wollen.

Mehr als Gebrauchsware

Ruth Eidenbenz-Tschudin kämpft in puncto Fasnacht aber auch an anderen Fronten. Sie möchte ein Fasnachtsmuseum eröffnen, das unter anderem ihre Larvensammlung zur Schau stellt. Diese besteht aus über 50 von Basler Künstlerinnen und Künstlern gestaltete Larven. Mit dem Projekt will sie deutlich machen, dass Larven und Kostüme nicht nur Gebrauchsware, sondern Kulturgut sind.

1990 wird in Binningen der "Larvenhimmel" eröffnet. Ruth Eidenbenz-Tschudin erhält für diese Leistung sogar den Kulturpreis der Gemeinde.

