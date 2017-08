Nachwuchs bei den Totenkopfäffchen

Die fünf jungen Totenkopfäffchen im Zoo Basel sind innerhalb eines Monats zur Welt gekommen. Das ist kein Zufall. Anders als bei den meisten anderen Affen werden die Weibchen nur innerhalb einer kurzen Zeitspanne von rund zwei Monaten trächtig. Im Zoo Basel ist das jeweils zwischen Mitte November und Mitte Januar der Fall und genauso war es auch im letzten Winter. Nun ist das Männchen Duende (11) diesen Sommer gleich mehrfach Vater geworden.

Junge oder Mädchen? So lautet meist eine der ersten Fragen nach einer Geburt. Bei sehr jungen Totenkopfäffchen ist sie besonders schwierig zu beantworten, weil der kleine Unterschied fast nicht zu erkennen ist.

Flinke Jäger

Die Jungen werden etwa sechs Monate bei ihren Müttern bleiben, bevor sie langsam unabhängig werden und ihre Nahrung ganz alleine suchen können, denn Totenkopfäffchen sind hervorragende Jäger, aber das Jagen müssen die Kleinen erst lernen. Zwar stehen viele Früchte auf ihrem Speiseplan, aber auch Insekten, Spinnen, Schnecken und zwischendurch ein kleines Nagetier oder eine Echse sind heiss begehrt.

Nur dicke Männer setzen sich durch

Bei Totenkopfäffchen haben die Weibchen das Sagen. Sie bleiben ihr Leben lang in ihrer Geburtsgruppe. Die Männchen leben am Rande und sind den Weibchen unterlegen,- ausser in der Paarungszeit. Dann nehmen die Männchen bis zu einem Drittel zu und wiegen nun ein Kilogramm statt der üblichen 650 Gramm. Solchermassen „aufgebläht“ trauen sie sich in die Weibchen-Gruppen, um Nachwuchs zu zeugen. Nach der Paarungszeit „schrumpfen“ die Männchen wieder zur normalen Grösse.

In Zoos wird in Zuchtgruppen jeweils nur ein Männchen gehalten. Deshalb haben nur wenige Männchen jeweils viel Nachwuchs.