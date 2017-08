Nadal und Federer an den Swiss Indoors 2017

Kampf um die Weltspitze

Die Stars, die durch den Tennissommer tanzen, wirbeln die Hierarchie im Weltklassefeld der Swiss Indoors Basel auf: Der in die erste Position der Weltrangliste vorgestossene Spanier Rafael Nadal (ATP 1) führt gemäss heutigem Stand die Setzliste an am Schweizer Tennishöhepunkt vom 21. bis 29. Oktober 2017. Der Matador aus Mallorca wird allerdings hart bedrängt von Rekord-Champion Roger Federer (ATP 3), der am US Open oder später seinen ewigen Rivalen ein- oder überholen kann. Die Titanen Nadal und Federer werden sich in Basel einen Kampf um die Rankingspitze liefern. Eine solche Konstellation gab es auf Schweizer Boden noch nie.

Wiedersehen mit dem Publikumsliebling

Die zwei Knieoperationen Stan Wawrinkas, der in den letzten 13 Jahren in Basel nur einmal am Start fehlte, sind das Glück des Argentiniers Juan Martin del Potro (ATP 28). Der US-OpenSieger 2009 und zweifache Swiss Indoors Titelträger (2012/13) ersetzt in der Galerie der Aushängeschilder den Waadtländer. Del Potro hat nach zehrenden Problemen mit seinem Handgelenk noch viel Luft nach oben, ist aber auf Hartbelag einer, der immer unter Siegverdacht steht. Vor dem Südamerikaner liegen im Ranking derzeit Titelverteidiger Marin Cilic (ATP 7) und der Hotspot der jungen Wilden, Nick Kyrgios (ATP 18).

Nächste Generation klopft an die Tür

Zum Marketing-Pulk der «Next Gen» (nächste Generation) der ATP World Tour zählt der Kanadier Denis Schapovalov. Der junge Linkshänder ist erst 18 Jahre alt, bereits die ATPNummer 69 und damit der jüngste Profi im Kreis der besten Hundert. In Tel Aviv als Spross russischer Eltern geboren, übersiedelte die Familie früh nach Kanada. Schapovalov packte in Montreal unter anderen die Stars Nadal und del Potro am Kragen. Falls nötig, wird ihm Basels Turnierleitung fürs Hauptfeld eine Wild Card reservieren.

Ein weiteres Wunderkind namens Felix Auger-Aliassime

Ähnlich wie im Eishockey die NHL (National Hockey League), ist Kanada auch im Tennis Wunschziel vieler Emigranten. Sogar erst 17 Jahre jung ist Felix Auger-Aliassime. Seine Mutter stammt aus Quebec, sein Vater aus Togo. Der Youngster ist bereits die ATP-Nummer 222 und wird in Basel mit einer Wild Card in der Qualifikation starten, mit reellen Chancen, sich als zweifacher Challenger-Gewinner ins Hauptfeld vorzukämpfen. Das Scouting der Swiss Indoors gilt als vorbildlich, waren viele der früheren Superstars bereits als Grünschnäbel in der St. Jakobshalle angetreten.

Vorverkauf läuft auf Hochtouren

Die Tage von Donnerstag, 26. Oktober bis Sonntag, 29. Oktober 2017, sind ausgebucht. Noch sind Karten erhältlich für das Qualifikationswochenende (21./22.10.) sowie für das Hauptturnier von Montag bis Mittwoch (23.-25.10.). Es empfiehlt sich, folgende Vorverkaufsstellen zu benützen:

Ticket-Hotline Tel. +41 (0)900 552 225 (CHF 1.19/Min.)

Ticket-Online www.swissindoorsbasel.ch

Ticket-Vorverkaufsstellen Alle offiziellen Ticketcorner-Vorverkaufsstellen

Logen, Membercards, VIP-Packages Tel. +41 (0)61 485 95 94