Anlässlich eines vom Kanton Basel-Landschaft organisierten Rahmenprogramms wurden am Montagnachmittag die Firma Bachem in Bubendorf, das Landwirtschaftliche Zentrum Ebenrain und das Schloss Ebenrain in Sissach besucht.

Die nationalrätliche Kommission in Begleitung von Bundesrat Ueli Maurer wurde von Regierungsrat Thomas Weber begrüsst.