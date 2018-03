Nazi-Rentner aus BL plante rechtsextremes Terror-Netzwerk

Wie der "SonntagsBlick" berichtet, sitzt der 76-jährige promovierte Akademiker seit 14 Monaten in Wien in Untersuchungshaft. Vertraulichen Gerichtsakten zufolge ist der gebürtige Österreicher der Hauptverdächtige in einem der grössten Strafverfahren aus dem Bereich Rechtsterrorismus, das die österreichischen Behörden je geführt haben. Als "Landesleiter" koordinierte der Mann demnach eine internationale, in der Schweiz gegründete Gruppierung, rekrutierte Gesinnungskameraden und schuf "Stützpunkte". Sein Ziel sei die Beseitigung der österreichischen Regierung gewesen.

An Treffen mit militanten Neonazis versuchte er laut des Zeitungsberichts, paramilitärische Ausbildungslager in Ungarn zu organisieren. Der Mann wurde am 22. Dezember 2016 in Basel festgenommen. Die Polizei durchsuchte Wohnungen und beschlagnahmte Material. Die Ermittlungen in mehreren Ländern laufen in Richtung nationalsozialistischer Wiederbetätigung, staatsfeindlicher Verbindungen und Verhetzung. Das österreichische Gesetz sieht dafür Freiheitsstrafen von bis zu 20 Jahren vor.