Neu entdeckt: Alte Weihnachtslieder auf Baseldeutsch

Genug von «Oh Tannenbaum» und «Stille Nacht, heilige Nacht»? Und die amerikanischen Weihnachtssong hat man in der Adventszeit sowieso schon zu Genüge gehört.Gibt es eigentlich auch Weihnachtslieder auf Baseldeutsch, hat sich barfi.ch gefragt und im Archiv eine besondere Rarität entdeckt: «Kinder-Lieder. Eine Weihnachtsgabe für die Kinder und Mütter der Heimat» von Abel Burckhardt aus dem Jahr 1910.

Das kleine Büchlein enthält dreizehn Weihnachtslieder, mit Holzschnitten illustriert. Das Besondere daran: Jedes Lied ist auf Baseldeutsch. Pardon, «Baseldytsch»: Denn die erste Auflage wurde schon 1850 publiziert. Der Beginn dieser Liedersammlung befindet sich im 19. Jahrhundert, im «Basel Sonntagsaal»: Ein Aufenthaltsort für Knaben aus armen Arbeiterfamilien, Lehrlinge und Gesellen, an dessen Gründung der Pfarrer Abel Burckhardt beteiligt war. Zu Weihnachten erhielten die Knaben einen mit Weihnachtsliedern bedrucken Papierbogen. Nach einigen Jahren sammelte Abel Burckhardt all die durch die Jahre verteilten Papierbögen und machte daraus ein Liederbuch. Damals allerdings noch ohne Noten. Eine neue Ausgabe erschien acht Jahre später und diese wurde als Weihnachtsgabe verteilt.

Gegen das Vergessen

Vor 117 Jahren publizierte der Sohn von Abel Burckhardt, Theophil Burckhardt-Biedermann eine zweite Auflage der damals beliebten Weihnachtslieder. Im Vorwort schrieb er: «Doch seine Lieder sind in vielen Häusern seiner Vaterstadt und auch weiter hinaus gelernt und gesungen worden; sie sind manchem Kinde zum Eigentum geworden und so auch Erwachsenen als freundliche Erinnerung an ihre ersten religiösen Eindrücke lieb geblieben.» Die Lieder wurden von Professor Friedrich Spitta aus Strassburg auf deutsch übersetzt worden. Die zweite Auflage besticht insbesondere durch Illustrationen mit Zeichnungen von Ludwig Richter.

Theophil Burckhardt wollte mit der erneuten Publikation die Lieder vor der Vergessenheit schützen. Heute sind sie wohl fast ganz aus dem Basler Gedächtnis entschwunden, umso mehr Freude macht die Wiederentdeckung. In den Worten von Theophil Burckhardt: «So mag denn das Büchlein in seinem neuen, schönen Kleide freundliche Aufnahme in seiner Vaterstadt finden und aufs neue die Herzen der Kinder gewinnen. Auch wer selbst als Kind die Lieder von der Mutter gelernt hat und sie dann die eigenen Kinder hat singen lehren, wird sie im Munde der Enkel gerne als alte Freunde begrüssen.»

Die Lieder sind heute wohl in Vergessenheit geraten. Wir zeigen Ihnen hier gerne drei Beispiele.



Das erste Weihnachtslied

Der Eng

el het de Hirte gsait

I sag eych e grossi grossi Fraid

Ir liebe Lyytli sind mer froh:

Hyt z'nacht isch dr Hailand zuen ys ko!

Und tausig scheni Engeli

Si singen und loben und fraie si

dass Gott an d'Mensche do unde denkt

Und ene s'Kindli Jesus schenkt

S'Kindli Jesus, du hailig Kind

Mit de Händlene, wo no gar klai sind,

mit dyynen Aigli so klar, so frumm,

Heisse mehr uf unserer Welt willkumm

Das zweite Weihnachtslied

E Stern isch am Himmel gstandeEr isch uf aimol koFyr Mensche in alle Lande, LandeEyer Hailand isch jetzt do

Drei Männer sind go froge

Non em Kind z'Jerusalem

Drei Männer, die sind zoge

In der Nacht uf Bethlehem

Drey Männner sind voll Verlange

Vor e klaini Diire ko

Do sind sie iine gange

Hän Gold und Weirauch gno

Das dritte Weihnachtslied

Am goldige Sternehimmel dert hän d'Hirte z'nacht e Musik gehrt,

E scheene prächtige Lobgisang

Jetzt weiss i, won i ane gang

i gang , i mecht iber Berg und Tal

Uf Bethlehem in e liebe Stal

Der will i ans Krippli ane stoh;

Der Joseph dä isch au scho do

D'Maria stunt die Krippen a

Die frumme Hirte knaie dra

I Luege, was i im Krippli find!

Es isch my hailig Jesuskind

