Neubau für Basler Zahnmedizin wächst in die Höhe

Heute Nachmittag ab 16 Uhr findet an der Mattenstrasse im Rosentalquartier das Richtfest für den fünfgeschossigen Neubau statt. Ab Sommer 2019 werden darin rund 90 Zahnärztinnen und Zahnärzte gemeinsam mit etwa 120 Dental- und ProphylaxeAssistentinnen und Dentalhygienikerinnen tätig sein und jährlich 80‘000 Behandlungen durchführen. Insgesamt werden im Neubau rund 300 Personen arbeiten.

Nach dem Spatenstich im Oktober 2016 und der feierlichen Grundsteinlegung am 16. Dezember 2016 kam der Bau im vergangenen Jahr termingerecht voran. Ende Dezember 2017 schloss der Baumeister mit der Fertigstellung des vierten Obergeschosses die Rohbauarbeiten ab, sodass heute das Richtfest mit den bisher beteiligten Handwerkern, den Vertretern der Planungs- und Architektur-Teams und Vertretungen der Universität Basel, des UZB und des Hochbauamtes gefeiert werden kann.

Bis 2019 bezugsbereit

Nun steht der Innenausbau im Zentrum; dieser soll bis Ende 2018 abgeschlossen sein, sodass im ersten Halbjahr 2019 die Inbetrieb- und Abnahme stattfinden kann. Sämtliche technische Anlagen des Gebäudes müssen getestet und abgenommen werden. Angesichts von 63 Behandlungszimmern, 24 Behandlungseinheiten für die Studierenden, zwei Kleineingriffsräumen, einer Abteilung mit modernsten bildgebenden Apparaten, einem bestens ausgerüsteten Forschungslabor, einer Zentralsterilisation auf SpitalStandard sowie der ganzen IT-Infrastruktur wird dies zu einer wichtigen und herausfordernden Aufgabe. Im Sommer 2019 schliesslich soll der Neubau bezugsbereit sein.

Vom Volk gewollte Konzentration Die Basler Stimmbevölkerung hat am 8. März 2015 der Zusammenlegung der drei Zahnkliniken mit 64 Prozent zugestimmt. Bereits auf Anfang 2016 nahm das verselbständigte Universitäre Zentrum für Zahnmedizin Basel (UZB) den Betrieb auf. Bis zum Umzug im Sommer 2019 bleiben die Kliniken noch an den bestehenden Standorten: Die Schulzahnklinik in der St. Alban-Vorstadt 12, die Volkszahnklinik am Claragraben 95 und die Universitätszahnkliniken an der Hebelstrasse 3.

Auch Umweltwissenschaften ziehen um

Das UZB, das als Bauherr den Neubau realisiert und finanziert, wird drei Viertel der Fläche beanspruchen. Die restlichen Flächen wird die Universität nutzen, um das heute auf verschiedene Standorte verteilte Departement Umweltwissenschaften auf dem Campus Rosental zu konzentrieren