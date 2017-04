Neubau für die FHNW auf dem Dreispitz Areal

Im Jahr 2021 läuft der Mietvertrag der FHNW an der Peter Merian-Strasse 86 aus und auf spätestens diesen Zeitpunkt hin wird sie auf dem Dreispitz Areal einen Neubau beziehen. Mit dem Areal der Thüring AG, tätig im Grosshandel mit Holz- und Holzwerkstoffen, hat der Kanton an der Reinacherstrasse einen geeigneten Standort für die Hochschule für Wirtschaft FHNW mit ihren rund 700 immatrikulierten Studierenden, ihren Weiterbildungsveranstaltungen und ihren rund 100 Mitarbeitenden gefunden. Er plant für die FHNW einen attraktiven und sehr gut erschlossenen Neubau, den die FHNW in Miete übernehmen wird.

Die Thüring AG wird innerhalb des Dreispitz Areals an einen neuen Standort umziehen. Die Christoph Merian-Stiftung als Grundeigentümerin am Dreispitz, die Thüring AG, die FHNW und der Kanton haben sich über diese Umzüge geeinigt.

Anfang Mai 2017 erfolgt die Ausschreibung eines Gesamtleistungswettbewerbs zum Bau der FHNW, der Kanton realisiert den Bau im Finanzvermögen.

Die dadurch leer werdenden Flächen am Bahnhof sollen für die Ansiedlung von wertschöpfungsintensiven Unternehmen zur Verfügung stehen. Grosse, zusammenhängende Büroflächen sind in Basel seit einigen Jahren knapp. Insbesondere an zentraler Lage ist die Situation zunehmend prekär. Dies gefährdet das Wachstum bestehender Unternehmen und behindert die Ansiedlung grösserer Unternehmen in Basel-Stadt. Das Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt prüft deshalb immer wieder Varianten zur Entspannung dieser Entwicklung. Die FHNW war auf Anfrage bereit, ihren heutigen Standort in Basel zu überprüfen und unterstützt das nun vorliegende Projekt.