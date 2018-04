Neue Daten bestätigen: MS-Arznei von Roche reduziert Schübe «deutlich»

Die Daten zeigen die Wirksamkeit von OCREVUS bei Patienten mit schubförmiger multipler Sklerose (RMS) durch verschiedene Messungen der zugrunde liegenden Krankheitsaktivität und der fortschreitenden Einschränkung, darunter Magnetresonanztomografie (MRT), Untersuchungen der kognitiven Funktion sowie Liquor-Biomarker für Entzündung und Neurodegeneration. Die neuen Sicherheitsdaten entsprechen weiterhin dem günstigen Nutzen-Risiko-Profil von OCREVUS sowohl für die schubförmige (RMS) als auch für die primär progrediente MS (PPMS).

«Die an der AAN-Konferenz präsentierten Daten über OCREVUS zeigen, welche Bedeutung diese gezielt gegen B-Zellen gerichtete Therapie hat, um das Fortschreiten der Erkrankung zu verlangsamen. Ausserdem bestätigen sie, wie wichtig eine frühzeitige Behandlung ist. In den Verlängerungsstudien zeigte sich, dass die Krankheit bei Patienten, die OCREVUS kontinuierlich eingenommen haben, langsamer fortgeschritten ist als bei jenen, die zu einem späteren Zeitpunkt mit der Therapie begonnen haben», so Stephen Hauser, Leiter des wissenschaftlichen Lenkungsausschusses der OPERA-Studien, Direktor des Weill-Instituts für Neurowissenschaften und Leiter der Neurologieabteilung an der Universität von Kalifornien in San Francisco. «Es ist ermutigend, dass auch die Vier-Jahres-Daten die überzeugende Wirksamkeit und das günstige Sicherheitsprofil bestätigen.»