1,4 Millionen für Standplatz für Fahrende in Basel gutgeheissen

In Basel kann ein Standplatz für Fahrende fest eingerichtet werden. Der Grosse Rat hat dafür am Mittwoch 1,45 Millionen Franken oppositionslos gutgeheissen. An der Friedrich-Miescher-Strasse sollen auf 2000 m2 zehn Wagen Platz finden.