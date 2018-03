Neue Gastro-Linie für Eptinger: Glastastisch!

Wegen Umbaumassnahmen stehen die Glas-Abfüllanlange und die dazugehörigen Förderbänder für mehrere Wochen in Eptingen still. Trotzdem wird die neue Gastro-Linie für Glasflaschen installiert. Die Mineralquelle Eptingen erwarten die neuen Maschinen, was für das Unternehmen ein grosser Schritt ist.

Eine Investition von dieser Grösse in die Glasanlage hatte die Mineralquelle Eptingen in den letzten 40 Jahren nicht mehr getätigt. Gewisse Teile der Maschine waren einige Jahrzehnte in Betrieb. Auch mit regelmässigen Wartungen und Inspektionen wurde es nun Zeit, einige Maschinen auszumustern. Mit dieser Erneuerung von Abfüllanlage und Design geht die Mineralquelle Eptingen AG einen weiteren Schritt in Richtung Zukunft.

Neue Eptinger Gastro-Linie

Die neu entwickelten Glasflaschen erscheinen in elegantem und modernerem Design - ab Mai 2018 sind diese Glasflaschen zu erhalten. Das besondere an der Gastro-Linie: Das Eptinger-Logo wurde erneuert, weisse Kirschblüten zeugen von der Herkunftsregion des 100% natürlichen Mineralwassers und die weite Flaschenöffnung ist einmalig in der Schweiz. «Es war uns ein besonderes Anliegen, dass die Flasche gut in der Hand liegt und das Einschenken Freude macht», so Matthias Buchenhorner. «Mit dieser innovativen Flasche sind wir die ersten in der Schweiz. Wir erhoffen uns mit dem attraktiven Produkt weitere Wachstumschancen in bestehenden Geschäftsfeldern wie beispielsweise der Gastronomie. In Glasflaschen zu investieren, ist weiter ein klares Statement zur Nachhaltigkeit. Auch hier möchten wir ein Zeichen setzen und sagen, dass wir auf dieses langlebige und umweltfreundliche Gebinde setzen.» Kurz: Einfach »glastastisch«!

Mineralquelle Eptingen AG

Die Eptinger-Quelle befindet sich auf der sonnigen Birchhöchi, 3 km oberhalb des Dorfes in Eptingen, in 417 Metern Tiefe. Das Baselbieter Mineralwasser läuft über 25 Jahre durch das Jurafaltengebirge, bis es in seiner Quelle ankommt. Es wird auf seinem Weg durch das Gestein gefiltert, gesäubert, wird vollkommen rein und reichert sich mit wertvollen Mineralien an. Im Tal wird das Mineralwasser in Flaschen abgefüllt und je nach Sorte mit Kohlensäure versetzt.

Hinter dem Eptinger Mineralwasser steht ein unabhängiges Familienunternehmen, das heute in vierter Generation geführt wird. 1693 wurde das Eptinger Wasser erstmals erwähnt. Im Jahr 1899 installierten die Gründer der Mineralquelle Eptingen, Edmund Buchenhorner und sein Schwager Ernst Singer, die erste Abfüllanlage. Die Marken der Mineralquelle Eptingen AG sind Eptinger, Pepita und Cristallo.