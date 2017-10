Neue Geschäftsführer der Boutique Danoise: «Wir möchten mit der Bevölkerung in Dialog treten»

Herr Friedrichsen, Ihre Frau und Sie haben die traditionsreiche Boutique Danoise in der Aeschenvorstadt übernommen. Sie kommen aus Deutschland und sind eigentlich Unternehmensberater, ihre Frau ist Juristin aus der Region Basel. Wie kam es zu diesem Schritt?

Ich führe schon seit 10 Jahren mein eigenes Unternehmen. Meine Frau und ich haben uns immer stärker gewünscht, unsere Leidenschaft für Design und hochwertige Möbel zu unserem Beruf zu machen. Die zufällige Begegnung mit Bachmanns in Italien hat dann dazu geführt, dass wir diesen Wunsch in die Tat umgesetzt haben. Wir lieben das Skandinavische Design. Uns war klar, das ist unser Umfeld.

Wird das Geschäft eine Neuausrichtung unter Ihrer Geschäftsleitung erfahren?

Der Fokus bleibt ganz klar auf dem skandinavischen Design höchster Qualität, die Produkte bleiben Möbel und Accessoires. Dabei möchten wir einen Tick mehr auf Neuheiten eingehen, noch nicht bekannte Designer finden. Darüber hinaus werden wir den Betrieb mehr kuratieren. Basel hat ja eine hohe kulturelle Affinität. Wir planen in unserem Betrieb, Ausstellungen zu veranstalten, zu Vorträgen einzuladen oder Hersteller zu uns bitten, damit sie den Kundinnen und Kunden die Produktionsverfahren demonstrieren. Immer mit dem Ziel mit der Stadt interagieren zu können und mit den Baslerinnen und Baslern in ein Gespräch zu kommen.

Die Boutique Danoise ist bekannt als sehr elegantes, edles Geschäft. Wird es in Zukunft auch ein Billigangebot in der Aeschenvorstadt 36 geben?

Wir hörten, dass es für einige Leute eine Hemmschwelle gibt, in unser Geschäft zu kommen. Mit diesen, oben erwähnten, Veranstaltungen möchten wir dem entgegenwirken. Natürlich haben unsere Produkte ihren Preis, aber sie sind auch langlebig. Es gibt ja das Sprichwort: «Ich bin zu arm, um billig einzukaufen». Wenn man bei uns etwas einkauft, hat man lange Freude daran. Wir möchten keine Billigprodukte, sondern wirtschaften nach unserer Philosophie: Wir glauben zutiefst, dass schönes Wohnen der Seele guttut. Es gibt ja so viel Hässliches in dieser Welt und wir möchten einen Beitrag leisten, das Wohlbefinden der Menschen zu steigern.

In Basel gibt es seit einigen Jahren das sogenannte Lädelisterben. Alteingesessene Geschäfte sind aus der Innenstadt verschwunden. Macht Ihnen das Angst?

Die Herausforderungen des Detailhandels sind uns natürlich bekannt. Dennoch sind wir nach gründlicher Prüfung überzeugt, dass die Boutique Danoise zu Basel gehört und dass wie sie weiterführen können. Letztlich ist sie kein gewöhnliches Detailhandelsgeschäft, sondern eine besondere Auswahl an Möbeln, Design- und Gebrauchsobjekten höchster Qualität, die vielfach im Raum Basel sonst nicht zu finden sind.

Wie erwähnt zogen einige Geschäfte aus der Innenstadt in die Agglomeration. Ist ein Umzug aus der Aeschenvorstadt eine Option für die Boutique Danoise?

Nein, wir haben keinen Umzug vor. Wir haben das Geschäft mit Freude übernommen. Wir lieben das Skandinavische Design. Uns war klar, das ist unser Umfeld. Etwas anderes stand und steht nicht zur Debatte.