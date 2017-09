Neue Gleise an Rheintalbahn - Suche nach Ursache läuft

"Unser Ziel ist es, am 2. Oktober um 0.01 Uhr die Wiederinbetriebnahme der Rheintalbahn zu gewährleisten - und bautechnisch werden wir das schaffen aus heutiger Sicht", sagte Frank Roser, der für den Abschnitt Karlsruhe-Offenburg zuständige Projektleiter der Deutschen Bahn am Freitag an der Baustelle in Rastatt-Niederbühl.

Die Fernvekehrszüge sollen dann wieder planmässig fahren. Bei einzelnen Zügen könne es anfangs aber noch zu Abweichungen kommen, teilte die Bahn mit.

Bahn sucht Schlichtungslösung

Die für den gesamten europäischen Bahnverkehr bedeutsame Nord-Süd-Verbindung ist seit dem 12. August gesperrt. Damals hatten sich beim Tunnelbau bei Rastatt die Schienen gesenkt, nachdem Wasser und Erdreich eingedrungen waren. Um langwierige Gerichtsprozesse zur Klärung der Havarie-Ursache zu vermeiden, will sich die Bahn mit der Baufirma bei einer Schlichtungsverhandlung verständigen.

"Ein gemeinsames Team aus technischen und juristischen Gutachtern soll innerhalb der kommenden sechs Monate zu einem Ergebnis kommen und einen Schlichtungsvorschlag unterbreiten." Komme es zu keiner Einigung, werde ein Verfahren vor einem Schiedsgericht angestrebt.

Seit sechs Wochen müssen an dem Streckenabschnitt täglich an die 30'000 Reisende und Pendler in Busse umsteigen - sie sind damit etwa eine Stunde länger unterwegs. Der Güterverkehr wird umgeleitet.

Von den täglich 800 bis 1300 Personenfernzügen, die auf dem deutschen Schienennetz unterwegs sind, passieren regulär etwa 70 die Rheintalstrecke. Hinzu kommen 50 Regionalzüge sowie bis zu 200 Güterzüge. Das führte zu Blockaden im Schienengüterverkehr, wovon auch die Schweiz stark betroffen war.

Betonplatten zur Stabilisierung

In Rastatt-Niederbühl gehen die Reparaturarbeiten laut Bahn planmässig voran: Zwei massive Betonplatten sollen über der havarierten östlichen und der geplanten westlichen Tunnelröhre für zusätzliche Stabilität sorgen.

Auf sie wurde Schotter aufgetragen, worauf am Freitag vormontierte Einheiten aus Schienen und Schwellen gelegt wurden. "Damit liegen erstmals wieder durchgehend Gleise in dem Bereich", sagte Bahningenieur Roser.

In den kommenden Tagen wird Schotter zwischen die Schwellen geschüttet, dann werden die Montageschienen gegen neue, bis zu 60 Meter lange Schienen getauscht. Diese werden verschweisst, die Gleise danach gerichtet und stabilisiert. Dann werden Oberleitungen montiert.