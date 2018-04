Neue Liste Oberwil NLO übergibt an die Grünen

NLO und Grüne verfolgen die gleichen Zielsetzungen, auch personell gibt es grosse Überschneidungen. Deshalb haben die Mitglieder der NLO beschlossen, die Kräfte zu bündeln und die NLO als eigenständige Ortspartei aufzulösen. Damit soll der Grundstein gelegt werden für ein starkes Engagement für ein lebenswertes Dorf.

Seit genau dreissig Jahren prägt die Neue Liste Oberwil (NLO) die Oberwiler Ortspolitik mit. Hervorgegangen aus engagierten Leuten in der Aktion Wohnliches Oberwil (AWO) zeichnet sie sich bis heute aus durch ihr grosses Engagement für ein Oberwil, das für alle wohnlich ist. So verhinderte sie mehrfach den Bau der Langmattstrasse, erreichte zusammen mit Partnern das flächendeckende Tempo 30 auf Quartierstrassen oder war mit dafür verantwortlich, dass in Oberwil mit Mittagstisch, Tageskindergarten sowie Krippen und Tagesfamilien ein gutes Angebot zur familienergänzenden Kinderbetreuung besteht. Als etablierte Ortspartei ist sie seit 1997 im Gemeinderat vertreten, von 2008-2016 besetzte sie mit Lotti Stokar das Gemeindepräsidium. Heute stellt sie mit Christian Pestalozzi einen Gemeinderat, hält zwei Sitze in der Gemeindekommission und arbeitet in den meisten Kommissionen und Behörden mit.

War es für die Gründergeneration zu Beginn von entscheidender Bedeutung, keiner etablierten Partei anzugehören und das Engagement strikt auf Oberwil zu konzentrieren, lockerte sich diese Ansicht mit der Zeit. Viele NLO-Mitglieder fanden ihre politische Heimat auf Kantons- und Bundesebene bei den Grünen. So zum Beispiel Lotti Stokar, die zu Beginn noch als Parteilose auf der Liste der Grünen für den Landrat kandidierte, nun aber seit 2010 als Parteimitglied die Grünen im Landrat vertritt. Auch inhaltlich gibt es starke Überschneidungen, die NLO-Schwerpunkte Natur, Landschaft, Energie, nachhaltige Dorfentwicklung, Verkehr sowie Familie gehören zu den Kernthemen der Grünen.

Deshalb haben NLO und Grüne beschlossen, ihre Kräfte zusammenzulegen und zu bündeln. So werden beste Voraussetzungen geschaffen, sich weiterhin tatkräftig für ein wohnliches Oberwil einzusetzen. Die Grünen werden ab sofort auch auf lokaler Ebene aktiv sein, während sich die NLO als eigenständige Partei auflöst. Die in Behörden und Kommissionen gewählten NLO-Vertreter und Vertreterinnen werden ihre Aufgaben weiterhin bis zum Legislaturende 2020 wahrnehmen, entweder innerhalb der Grünen oder als Parteilose.