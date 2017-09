Realisiert wurde der Ersatzneubau an der Reinacherstrasse in den vergangenen sieben Monaten, wie die Baselbieter Sicherheitsdirektion am Freitag mitteilte. In der neuen Halle können gleichzeitig vier Motorräder geprüft werden.

Zusätzlich wurden in der neuen Halle auch vier voll ausgerüstete Arbeitsplätze für die Prüfung von Personenwagen eingerichtet. Nach Auskunft der Motorfahrzeug-Prüfstation beider Basel werden dort pro Jahr rund 100'000 Fahrzeuge geprüft, davon rund 12'000 Motorrräder.