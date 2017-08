Neue Pächter: Aus «Piccobello» wird «Piccobella»

Schlegel und Oglakci eröffneten vor einem Jahr das Restaurant Vicino in Muttenz, das weiterhin in Besitz von Oglakci bleiben wird. Eine neue Herausforderung lockt die Beiden nun in die Stadt an den Blumenrain. Lange blieb unklar, in welche Hände das ehemalige Piccobello gehen würde. Im Januar wurde bekannt, dass die Bindella-Gruppe, die als potenzieller Interessent gehandelt worden war, das Piccobello nicht übernehmen würde (zum Artikel).

Danach wurde es über den Sommer ruhig. Hinter verschlossenen Türen hat sich jedoch viel getan. Interessenten habe es viele gegeben, meint Schlegel: «Doch schlussendlich konnte unser Konzept überzeugen». Mit seinen 25 Jahren ist er ein junger Pächter, mit hohen Ambitionen. Ihm zur Seite steht mit Oglakci ein erfahrener Gastronom, der bereits sechs Restaurants besitzt und betreibt.

Zusammen wollen sie das «Piccobella» in neuem Glanz erstrahlen lassen. Die Räumlichkeiten werden bis Anfang nächsten Jahres renoviert, es wird eine Eröffnung im März oder April angestrebt. «Natürlich wäre eine Eröffnung vor der Fasnacht wünschenswert», meint Schlegel. Versprechen könne man allerdings nichts. Den Gast am Blumenrain wird einiges geboten. Kulinarisch umgewöhnen müssen sich die Besucher jedoch nicht: Der Pizzaofen bleibt in Betrieb, es wird vor allem moderne mediterrane Küche angeboten. Ausgewählte Fleischgerichte, Pasta und natürlich Pizza stehen auf der Karte. Dass sie ein grosses Erbe antreten, ist den beiden Pächtern klar. Einzuschüchtern scheint es sie jedoch nicht. Basel darf also gespannt sein.