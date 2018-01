Neue Parteileitung in der Jungen SVP Baselland

Am vergangenen Samstag fand die diesjährige Generalversammlung der Jungen SVP Baselland statt. Zahlreiche Parteimitglieder haben sich dafür ins Heidistübli auf den Wasserfallen in Reigoldswil eingefunden.

Der bis anhin amtierende Parteipräsident Gabriel Bieli sowie die bisherigen Parteileitungsmitglieder Adrian Bieli, Fabio Poncioni und Michael Kuny wurden nach ihrer jahrelangen Tätigkeit für die JSVP BL verabschiedet. Die bis dahin designierte Präsidentin Daria Liach wurde einstimmig als Präsidentin gewählt.

Weiter wählten die Mitglieder der JSVP BL über Gesamtneuerungswahlen folgende Personen in die Parteileitung: Daria Liach (bisher), Michael Rieder (bisher), Pascal Lüscher (bisher), Dennis Brügger (bisher), Nicole Roth, Philipp Völlmin und Bastian Miesch.

In den kommenden Wochen wird sich die neue Parteileitung der JSVP BL "intern reorganisieren und mit neuen Kräften und frischen Ideen auf sich aufmerksam machen", wie es in einer Medienmitteilung heisst. Dafür werde insbesondere die "engagierte Kampagne für die Abstimmungsvorlagen am 04. März 2018 aufrechterhalten und fortgesetzt." Mit neuen Podiumsdiskussionen, weiteren Streitgesprächen und zahlreichen Aktionen will die JSVP BL einen Beitrag zu den anvisierten Abstimmungsergebnissen leisten.