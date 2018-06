Neue Plakate der Römisch-Katholischen Kirche Basel-Stadt entwendet und beschädigt

Die Römisch-Katholische Kirche (RKK) in Basel-Stadt hat am Freitag, 1. Juni 2018, anlässlich einer Medienkonferenz eine neue Struktur, ein neues Logo sowie eine aussergewöhnliche Werbekampagne vorgestellt.

Die Werbekampagne unter dem Titel „Alles drin“ wird dieser Tage in der ganzen Stadt lanciert, unter anderem mittels Weltformat-Plakaten. Am Tag der Medienkonferenz wurden zehn grosse Sujettafeln dieser Kampagne an der Aussenmauer des RKK-Hauptsitzes an der Rheingasse öffentlich und gut sichtbar montiert. Über das vergangene Wochenende wurden nun drei von insgesamt zehn Tafeln durch Unbekannte heruntergerissen und beschädigt. Eine dieser Tafeln (Sujet: G.O.T.T.) wurde entwendet, die anderen zwei blieben beschädigt zurück. Zudem wurde eine vierte Tafel direkt an der Mauer erheblich verschmiert.

Mit dieser Werbekampagne kann und soll der Glaube im wahrsten Sinne des Wortes spielerisch neu buchstabiert werden. 10 Kampagnenbegriffe von Amen über Bibel, Heilig, Kirche, Maria, Messe, Jesus, Ostern, Seele oder Trost erhalten dabei ganz eigene Bedeutungen. Dazu einige Beispiele: