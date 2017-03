Neue Sitzgelegenheiten im Dorfzentrum

Homöopathie für Kühe? Shiatsu für Wuffi? Ja, das gibt es auch in Basel: Die Alternativmedizin hat auch die Tiermedizin erobert. An der Uni Bern geben sie den Tierärzten Akupunktur-Kurse und auch in der Region werden Kühe mit Globuli versorgt. Das hat allerdings triftige Gründe.