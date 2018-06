Neue Sprechstunde zum «grünen Star» an der Augenklinik am Kantonsspital Baselland

Durch die Kooperation mit der Augenklinik des Universitätsspitals Basel kann die Augenklinik des Kantonsspitals Baselland ab sofort in Liestal neu eine «Spezialsprechstunde Glaukom» anbieten.

Das Glaukom, auch «grüner Star» genannt, ist eine der häufigsten Augenerkrankungen weltweit, bei der aufgrund des Augeninnendrucks der Sehnerv langfristig unwiderruflich geschädigt werden kann. Die Schädigung kann zu einer Einschränkung des Gesichtsfelds und später zu einer Sehverschlechterung bis zum Erblinden führen. Die medizinische Behandlung reicht von Medikamenten in Tropfenform über Laserbehandlungen bis hin zu einer drucksenkenden Operation. Die Erweiterung des Sprechstundenangebots der Augenklinik am Kantonsspital Baselland (KSBL) in Liestal bedeutet eine grosse Bereicherung für die Patientinnen und Patienten der Augenklinik.

Im Rahmen der Vorbereitung auf den Zusammenschluss zum Universitätsspital Nordwest gehen das KSBL und das USB verschiedene Kooperationen ein, so auch zwischen den Augenkliniken der beiden Spitäler. Seit Januar 2017 arbeiten die Teams der beiden Augenkliniken eng zusammen und organisieren sich standortübergreifend. Die Fachärztinnen und –ärzte beider Kliniken arbeiten sowohl am Standort Liestal als auch am Standort Basel.

Im Zuge dieser sehr erfolgreich angelaufenen Kooperation entsteht auch diese «Glaukom- Sprechstunde», die von PD Dr. med. Matthias Grieshaber geführt wird. PD Dr. Grieshaber ist nach elf Jahren in der Funktion des Oberarztes an der Augenklinik des Universitätsspitals Basel in diesem Jahr zum Team der Kaderärzte dazugestossen. Der Facharzt hat sein Studium an der Universität Zürich und an der Pierre et Marie Curie-Université in Paris absolviert und in Zürich abgeschlossen. Seine Ausbildungszeit führte ihn ans Kantonsspital Baden, an die Universitäts-Augenklinik Zürich, an die Medical University of Southern Africa, Pretoria und an die Augenklinik des Universitätsspitals Basel, wo er im Jahr 2012 die Habilitation als Privatdozent erlangte. Matthias Grieshaber hat sich im Schwerpunkt der Vorderabschnitts- und Glaukomchirurgie spezialisiert und verfügt über eine langjährige und breite Erfahrung in minimal invasiven Operationsmethoden beim Glaukom.