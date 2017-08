Neue WG im Basler Zolli: Elefanten und Perlhühner ziehen zusammen

Die fünf männlichen und vier weiblichen Vögel sind bereits Mitte April in den Zoo Basel gekommen und haben zuerst zwei Wochen in der Tierarztstation in Quarantäne verbracht. Anschliessend zogen sie in ihren Stall auf der Elefantenanlage um, wo sie sich vier Wochen an ihr neues Zuhause gewöhnen konnten. Danach nahmen sie die Anlage in Beschlag und mittlerweile haben sie sich sehr gut eingelebt. Zwar jagte eine Elefantenkuh den Hühnern schon mal zum Spass hinterher, meist beachten die Elefanten die sich frei auf der Anlage bewegenden Hühner aber nicht gross.

Die Heimat der Perlhühner ist das südliche Afrika. Sie besiedeln unterschiedlichste Lebensräume. Ausser im Dschungel oder in der Wüste fühlen sie sich fast überall wohl. Sie fressen vor allem Samen, Wurzeln, Blätter und Blüten, aber auch Insekten. Zur Futtersuche ziehen sie gemeinsam umher und untersuchen auch Elefantendung nach Maden und Samen. Im Zoo Basel fressen sie neben Salat und wenig Gemüse vor allem normales Hühnerfutter. Ausserdem suchen sie die gesamte Anlage ständig nach Futter ab.

Schnelle Beine, schlappe Flügel

Perlhühner können zwar fliegen, dies aber nur schlecht, und grosse Strecken liegen schon gar nicht drin. Sie schlafen gerne erhöht auf Steinen, Ästen oder im Gebüsch und sind so gut vor Räubern geschützt. Jagt ihnen ein Feind hinter her, rennen Perlhühner schnell davon, erst im letzten Moment flattern sie in die Lüfte.