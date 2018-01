Neue Website bündelt alle Informationen zum Thema Parkieren in Basel-Stadt

Ob Auto, Motorrad, Velo, Reise-Car oder Wohnmobil – wer im Kanton Basel-Stadt sein Fahrzeug parkieren möchte, findet alle Informationen zu den entsprechenden Plätzen und Regeln online. Allerdings musste man bisher genau wissen, wo man was suchen muss. Und das war nicht immer ganz einfach, da die Zuständigkeiten bei verschiedenen Departementen liegen. So ist das Bau- und Verkehrsdepartement beispielsweise für die Parkraumbewirtschaftung zuständig, während das Finanzdepartement die städtischen Parkhäuser bewirtschaftet.

Neu finden Einwohnerinnen, Pendler und Gäste alle Informationen rund um das Thema Parkieren in Basel-Stadt zentral gebündelt auf der Website parkieren.bs.ch. Am prominentesten platziert sind die Informationen zur Besucherparkkarte, die auch auf Englisch verfügbar sind und auswärtigen Gästen helfen, rasch und unkompliziert ihre Besucherparkkarte am BVB-Billettautomaten zu beziehen.

Um das neue Angebot insbesondere bei auswärtigen Besucherinnen und Besuchern bekannt zu machen, stellt das Tiefbauamt entlang der wichtigsten Zufahrtsstrassen nach Basel Hinweisschilder auf, die auf die Website aufmerksam machen. Die Montage erfolgt nach der Basler Fasnacht. Auch Basel Tourismus verweist auf seiner Website auf das neue Angebot, damit Gäste, die einen Besuch im Kanton Basel-Stadt planen, möglichst bereits vorgängig wissen, wie und wo sie parkieren und bei Bedarf eine Besucherparkkarte beziehen können.

Die Idee für die Website parkieren.bs.ch geht zurück auf eine Schriftliche Anfrage im Grossen Rat. Gewünscht wurde damals, dass auf den Verkehrsschildern bei Parkfeldern Hinweise auf die Besucherparkkarte angebracht werden. Dies ist unter Berücksichtigung der eidgenössischen Signalisationsverordnung allerdings nicht möglich. Mit der Website parkieren.bs.ch und den verschiedenen Hinweisen auf dieses Angebot stellt das Amt für Mobilität nun aber sicher, dass alle relevanten Informationen zum Parkieren im Kanton Basel-Stadt kompakt und übersichtlich zur Verfügung stehen und auswärtige Gäste diese Informationen rasch finden.