Neue «alte» Bilder sollen Basler Demenzkranke an Vergangenheit erinnern

Es ist keine angenehme Vorstellung: Alt und dement zu sein, in einem Altersheim zu wohnen. Das Vertraute geht nach und nach verloren. Der Fotograf Julian Salinas hat für das Demenzheim Marthastift die Herausforderung angenommen, ein Stück vertrautes in das Altersheim zu bringen. Den Architekten des neuen Heims war es wichtig, nicht nur das Gebäude zu gestalten, sondern auch die Möbilisierung und die Bilder in den Gemeinschaftsräumen zu bestimmen. Ihnen war klar, dass es keine gemalte Kunst sein dürfte, sondern Fotografien. So wurden einige Fotografen direkt angefragt, ob sie einen Vorschlag für die Gestaltung hätten, darunter auch Julian Salinas. «Die Bilder sollte nicht zu wild und zu dunkel sein», erklärt er. Denn davon könnten die Leute Angst bekommen. «Mir war bewusst, dass es etwas Luftiges und Leichtes sein sollte», sagt er.

© Julian Salinas

Sein Vorschlag überzeugte die Architekten, er erhielt den Zuschlag. «Im Marthastift gibt es zehn Wohneinheiten und in Basel zehn Postleitzahlen», erklärt Julian Salinas. «Da dachte ich: Das passt doch!». Jede Wohneinheit erhielt so ein Quartier. «Ich habe Basler Stadtansichten gewählt», erklärt der Fotograf. Doch nicht die touristischen, sondern Blickpunkte, die doch etwas fremd sind. «Ich möchte, dass man sich Zeit nimmt, das Bild anzuschauen und dann zu erkennen». Die Einwohnerinnen und Einwohner des Marthastifts erkennen auf dem Weg zum Morgenessen ihre alte vertraute Heimat wieder.

© Julian Salinas

Die Idee gefiel den Architekten so gut, dass die Wohneinheiten dem Bildkonzept entsprechend benannt wurden. Es gibt also beispielsweise nicht den zweiten Stock, sondern das «St. Johann». «Man bringt damit den Einwohnern die alte Heimat zurück», freut sich der Fotograf.