Neuer Direktor Pflege im Fellix Platter-Spital

Nach wenigen Monaten der Vakanz konnte der Verwaltungsrat des Felix Platter- Spitals die Leitung des Kernbereichs «Pflege» mit Herr Dr. Oliver Mauthner neu besetzen.

Aktuell arbeitet Herr Dr. Mauthner am Institut für Pflegewissenschaften der Universität Basel an seiner Habilitation und ist daneben am Universitätsspital Basel in einer Führungsfunktion in der Akutgeriatrie beschäftigt. Seine Tätigkeitsschwerpunkte liegen bis heute in der Lehre & Forschung sowie in der aktiven Verbindung von universitärer und klinischer Tätigkeit.