Neuer Geschäftsführer für die Moving Media Basel AG

Mit Beat Leuenberger übernimmt eine ausgewiesene Verkäufer-Persönlichkeit die Geschäftsführung der Moving Media Basel AG (MMB). Der in Basel aufgewachsene dreifache Familienvater leitete in den vergangenen Jahren mehrere Verkaufsteams von Schweizer Verlagen und war zuletzt Filialleiter bei einem weltweit tätigen Stellenvermittlungsbüro. Ausserdem ist er seit fast 20 Jahren als Dozent an der SAWI Academy for Marketing and Communication AG tätig.

«Wir sind froh, mit Beat Leuenberger eine höchst kompetente Persönlichkeit für diese anspruchsvolle Aufgabe gefunden zu haben, die in der Region Basel hervorragend verankert ist», sagt Erich Lagler, Verwaltungsratspräsident der MMB. Die gemeinsame Werbevertriebsgesellschaft der BVB und BLT erreicht täglich über 500'000 Fahrgäste im ganzen Ballungsraum Basel. «Ich freue mich sehr auf diese neue Herausforderung – Werbung und Kommunikationsmassnahmen genau dort wirkungsvoll und effizient zu platzieren, wo die Zielgruppe jeden Tag unterwegs ist», sagt Beat Leuenberger, der seine Stelle am 1. Mai 2018 antritt.